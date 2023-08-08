Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузук Танас Стоянов

Мать: Кузук Зиновия Радкова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кузук Димитр Василов

Мать ребёнка: Кузук Калина

Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Кузук Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Кузук Калина

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузук Степан Василов

Мать ребёнка: Кузук Калина

Смерть
1947