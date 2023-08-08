Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузук Танас Стоянов
Мать: Кузук Зиновия Радкова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кузук Димитр Василов
Мать ребёнка: Кузук Калина
Рождение ребёнка
18.05.1908
Сын: Кузук Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Кузук Калина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кузук Степан Василов
Мать ребёнка: Кузук Калина
Смерть
1947