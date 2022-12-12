Шипуля (Якубцова) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипуля (Якубцова) Таисия Сергеевна

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

16.02.1924

Дата смерти

25.05.1984

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924

Отец: Якубцов Сергей Иванович

Мать: Якубцова Александра Прокоповна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Иван Прохорович

Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
04.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Иван Прохорович

д. Слободка, Браславский район, Молодеченская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипуля Иван Прохорович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
д. Слободка, Слободский сельсовет, Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
25.05.1984
д. Слободка, Слободский сельсовет, Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Слободка, Слободский сельсовет, Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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