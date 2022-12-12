Шипуля (Якубцова) Таисия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1924
Дата смерти25.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924
Рождение ребёнка
28.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипуля Иван Прохорович
Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
04.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипуля Иван Прохорович
д. Слободка, Браславский район, Молодеченская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
д. Слободка, Слободский сельсовет, Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
25.05.1984
д. Слободка, Слободский сельсовет, Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Слободка, Слободский сельсовет, Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР