Треско Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Треско Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Треско Дуня Ивановна
Мать ребёнка: не указана
с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Треско Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Треско *
Смерть
Неизвестно