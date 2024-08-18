Чупин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупина Авдотья Семеновна

Смерть
До 1782

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