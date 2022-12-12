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Волкова Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Волков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Волков Валентин Владимирович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Волков Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Волков Валентин Владимирович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Валентин Владимирович

Смерть
Неизвестно
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