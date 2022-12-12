Лемешевская (Якимуш) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемешевская (Якимуш) Анна Владимировна

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимуш Владимир Павлович

Мать: Якимуш Екатерина Григорьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
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