Мурзин Никанор Павлович
Место рожденияТульский уезд Пасловской волости с. Романово
Дата рождения26.07.1874
Дата смерти18.08.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульский уезд Пасловской волости с. Романово
Рождение ребёнка
24.07.1901
Дочь: Белова Елизавета Никаноровна
Мать ребёнка: Мурзина Елизавета Даниловна
Смерть
18.08.1936