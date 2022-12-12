Мурзин Никанор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзин Никанор Павлович

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Место рождения

Тульский уезд Пасловской волости с. Романово

Дата рождения

26.07.1874

Дата смерти

18.08.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульский уезд Пасловской волости с. Романово
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Белова Елизавета Никаноровна

Мать ребёнка: Мурзина Елизавета Даниловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
18.08.1936
Тула, город Тула, Тульская область
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