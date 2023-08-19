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Куликов Иван

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1954

Отец: Куликов Николай

Мать: Куликова Надежда (д. Анастасия) (д. Анастасия)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
08.03.1978

Жена: Куликова Вера

Рождение ребёнка
08.02.1979

Дочь: Холмогорова Оксана

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.05.1980

Сын: Куликов Максим

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.11.1981

Сын: Куликов Роман

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.01.1985

Дочь: Астапенко Наталья

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.01.1986

Дочь: Юдичин Надежда

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1988

Дочь: Матвеева Светлана

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.12.1995

Сын: Куликов Сергей

Мать ребёнка: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край