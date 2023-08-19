Куликов Иван
Место рождения
Дата рождения10.03.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1954
Бракосочетание
08.03.1978
Жена: Куликова Вера
Рождение ребёнка
08.02.1979
Дочь: Холмогорова Оксана
Мать ребёнка: Куликова Вера
Рождение ребёнка
12.05.1980
Сын: Куликов Максим
Мать ребёнка: Куликова Вера
Рождение ребёнка
19.11.1981
Сын: Куликов Роман
Мать ребёнка: Куликова Вера
Рождение ребёнка
09.01.1985
Дочь: Астапенко Наталья
Мать ребёнка: Куликова Вера
Рождение ребёнка
02.01.1986
Дочь: Юдичин Надежда
Мать ребёнка: Куликова Вера
Рождение ребёнка
06.05.1988
Дочь: Матвеева Светлана
Мать ребёнка: Куликова Вера
Рождение ребёнка
05.12.1995
Сын: Куликов Сергей
Мать ребёнка: Куликова Вера