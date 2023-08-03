Аянот (Пина) Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: Пина Федор
Мать: ?
Бракосочетание
02.11.1887
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-76,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Аянот Антоний Соломонович
Отец ребёнка: Аянот Соломон Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Пелагея Соломоновна
Отец ребёнка: Аянот Соломон Петрович
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-153,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Смерть
Неизвестно