Чернышова (Олисова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Олесов Василий Петрович
Мать: Олесова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1932
Дочь: Лохина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович
Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми