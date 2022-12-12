Чернышова (Олисова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Олисова) Александра Васильевна

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Место рождения

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Олесов Василий Петрович

Мать: Олесова Анна Петровна

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.05.1932

Дочь: Лохина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович

Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Иван Степанович

Смерть
1986
Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
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