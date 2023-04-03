Гузь Иван Иванович
Место рожденияАмурская обл.
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти19.05.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Отец: Гузь Иван
Мать: не указана
Амурская обл.
Рождение ребёнка
03.10.1934
Дочь: Особливец Вера Ивановна
Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 16.06.1937
Сын: Гузь Леонид Иванович
Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна
ст. ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна
ст.ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Гузь Виктор Иванович
Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна
ст. ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
17.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна
Смерть
19.05.1970
Белогорск, город Белогорск, Амурская область