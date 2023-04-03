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Гузь Иван Иванович

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Место рождения

Амурская обл.

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

19.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Около 1937 г.р.
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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: Гузь Иван

Мать: не указана

Амурская обл.
Рождение ребёнка
03.10.1934

Дочь: Особливец Вера Ивановна

Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 16.06.1937

Сын: Гузь Леонид Иванович

Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна

ст. ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна

ст.ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Гузь Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна

ст. ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гузь Анна Фёдоровна

Смерть
19.05.1970
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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