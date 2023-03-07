Утробин Иван (Ивашко) Мамонтов
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Утробин Мамонтко Баженов
Мать: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утробина Анна Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710