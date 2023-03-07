Утробин Иван (Ивашко) Мамонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Иван (Ивашко) Мамонтов

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Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1653 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Утробин Мамонтко Баженов

Мать: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утробина Анна Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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