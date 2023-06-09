Красильников Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Петр Павлович

Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Ранение
05.02.1917
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
167-й пехотный Острожский полк
Смерть
Неизвестно