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Красильников Петр Павлович
Красильников Петр Павлович
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Место рождения
Воронье
, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
Вычислено 1882 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронье
, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Ранение
05.02.1917
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
167-й пехотный Острожский полк
Смерть
Неизвестно
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