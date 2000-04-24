Нафанаилова Альбина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1993
Дочь: Петрова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Нафанаилов Василий Гаврильевич
Рождение ребёнка
24.04.2000
Сын: Нафанаилов Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Нафанаилов Василий Гаврильевич
Рождение ребёнка
15.06.2010
Сын: Нафанаилов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Нафанаилов Василий Гаврильевич
Бракосочетание
Неизвестно