Нафанаилова Альбина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафанаилова Альбина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1993

Дочь: Петрова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Нафанаилов Василий Гаврильевич

Рождение ребёнка
24.04.2000

Сын: Нафанаилов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Нафанаилов Василий Гаврильевич

Рождение ребёнка
15.06.2010

Сын: Нафанаилов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Нафанаилов Василий Гаврильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нафанаилов Василий Гаврильевич

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