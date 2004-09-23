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Карапузиков Никита Витальевич
Карапузиков Никита Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2004
Пол
Мужской
Отец
Карапузиков Виталий Александрович
1977 г.р.
Мать
Алешкина Наталья Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2004
Отец:
Карапузиков Виталий Александрович
Мать:
Алешкина Наталья Владимировна
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