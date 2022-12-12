Красноруцкая (Береговая) Ульяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти09.04.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Береговой Кузьма Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красноруцкий Павел Яковлевич
Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1981
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область