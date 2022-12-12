Красноруцкая (Береговая) Ульяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноруцкая (Береговая) Ульяна Кузьминична

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Место рождения

Советское, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

09.04.1981

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Береговой Кузьма Борисович

Мать: не указана

Советское, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красноруцкий Павел Яковлевич

Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноруцкий Павел Яковлевич

Смерть
09.04.1981
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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