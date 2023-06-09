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Георгий Тимофеевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

До 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1893

Отец: Тимофей Васильевич

Мать: Василиса Дмитриевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.04.1893 Вилина Георгий Тимофеевич Вилина отец крестьянин Тимофей Васильевич мать жена Василиса Дмитриевна крестьянин Димоид Федорович жена Александра Георгиевна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно