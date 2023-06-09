Георгий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1893
Отец: Тимофей Васильевич
Мать: Василиса Дмитриевна
Афанасьевская церковь 19.04.1893 Вилина Георгий Тимофеевич Вилина отец крестьянин Тимофей Васильевич мать жена Василиса Дмитриевна крестьянин Димоид Федорович жена Александра Георгиевна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно