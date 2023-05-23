Бобкова (Янсон) Алла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1948
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1948
Отец: Янсон Александр Иванович
Мать: Янсон Хава Давидовна
Рождение ребёнка
06.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2002
Санкт-Петербург, Russian Federation, Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Russian Federation, Россия