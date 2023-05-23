Бобкова (Янсон) Алла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Янсон) Алла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1948

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1948

Отец: Янсон Александр Иванович

Мать: Янсон Хава Давидовна

Рождение ребёнка
06.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2002
Санкт-Петербург, Russian Federation, Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Russian Federation, Россия