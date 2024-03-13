Козырева Феодора Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырева Феодора Борисовна

Козырева Феодора Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1900

Дата смерти

04.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1900

Отец: Козырев Борис

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Ева Даниловна

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1927

Муж: Силиверстов Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Будаев Данилович

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
12.02.1932

Сын: Будаев Михаил Данилович

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Смерть
04.07.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.