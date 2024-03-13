Козырева Феодора Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1900
Дата смерти04.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1900
Отец: Козырев Борис
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Ева Даниловна
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
1932
Сын: Будаев Данилович
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
12.02.1932
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Смерть
04.07.1982