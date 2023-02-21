Meyer (Schmid) Catharina Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Meyer Georg Heinrich
Отец ребёнка: Meyer Heinrich
Rundewiese
Рождение ребёнка
11.08.1840
Сын: Meyer Johann Konrad
Отец ребёнка: Meyer Heinrich
Rundewiese
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Meyer Heinrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Meyer Heinrich
Смерть
Неизвестно