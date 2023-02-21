Meyer (Schmid) Catharina Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Meyer (Schmid) Catharina Elisabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

1832 г.р.
1840 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Meyer Georg Heinrich

Отец ребёнка: Meyer Heinrich

Rundewiese
Рождение ребёнка
11.08.1840

Сын: Meyer Johann Konrad

Отец ребёнка: Meyer Heinrich

Rundewiese
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Meyer Heinrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Meyer Heinrich

Смерть
Неизвестно
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