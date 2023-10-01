Степанова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1926

Сын: Степанов Феофан Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1952
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