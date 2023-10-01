Степанова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1926
Сын: Степанов Феофан Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1952