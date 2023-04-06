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Екатерина Максимова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

20.11.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
20.11.1790 ст.

Отец: Максим Харлампиев

Мать: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Екатерина. Восприимница была вотчины Георгия з Болота деревни Селятина Логина Терентьева жена Ирина Нестерова
Смерть
Неизвестно
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