Екатерина Максимова
Место рождения
Дата рождения20.11.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1790 ст.
Отец: Максим Харлампиев
Мать: Марина Логинова
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Екатерина. Восприимница была вотчины Георгия з Болота деревни Селятина Логина Терентьева жена Ирина Нестерова
Смерть
Неизвестно