Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Сырчин Оксен Федотов

Мать: Сырчина Марья Степанова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Улита Иосифова

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агафья Иосифова

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сырчин Стефан Иосифов

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сырчин Корнило Иосифов

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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