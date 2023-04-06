Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Сырчин Оксен Федотов
Мать: Сырчина Марья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Улита Иосифова
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агафья Иосифова
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790