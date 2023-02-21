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Кириллов Фрол Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.

Дочь: Марфа Фроловна

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Павловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1909 ст.

Сын: Кириллов Николай Фролович

Мать ребёнка: Кириллова Елизавета Елизаровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1915 ст.

Сын: Кириллов Андрей Фролович

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Павловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Анна Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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