Кириллов Фрол Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.
Дочь: Марфа Фроловна
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
01.05.1909 ст.
Сын: Кириллов Николай Фролович
Мать ребёнка: Кириллова Елизавета Елизаровна
Рождение ребёнка
13.10.1915 ст.
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Анна Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно