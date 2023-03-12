Зеленко Иван Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленко Иван Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Остапович - вариант отчества Владел хутором около с. Заньки, который передал внуку Ивану Адасовскому.
Военная служба
1685
Нежин, Чернігівська область
МРМ: полковой хоружий. В.Кривошея: "Июль 1782 и 1785 Полковой хорунжий.(Иван Евграфович)" | Нежинский полк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конеская (?) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адасовская (?) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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