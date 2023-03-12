Зеленко Иван Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Остапович - вариант отчества Владел хутором около с. Заньки, который передал внуку Ивану Адасовскому.
Военная служба
1685
Нежин, Чернігівська область
МРМ: полковой хоружий. В.Кривошея: "Июль 1782 и 1785 Полковой хорунжий.(Иван Евграфович)" | Нежинский полк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конеская (?) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адасовская (?) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно