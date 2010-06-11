Полякова (Ральникова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ральникова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1923

Дата смерти

11.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923

Отец: Ральников Дмитрий

Мать: Ральникова Ксения

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Поляков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Рождение ребёнка
31.03.1951

Сын: Поляков Александр Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Смерть
11.06.2010