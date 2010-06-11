Полякова (Ральникова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1923
Дата смерти11.06.2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923
Отец: Ральников Дмитрий
Мать: Ральникова Ксения
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Поляков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Рождение ребёнка
31.03.1951
Сын: Поляков Александр Иванович
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Смерть
11.06.2010