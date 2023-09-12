Рянина (Биткина) Акилина Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рянина (Биткина) Акилина Евфимиевна

Место рождения

деревня Крутцы, Меленковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Крутцы, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
02.10.1902 ст.

Муж: Рянин Николай Яковлевич

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Венчаны в Покровском соборе г. Меленки Владимирского уезда
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Рянин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Рянин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Сабова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1918

Дочь: Рянина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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