Рянина (Биткина) Акилина Евфимиевна
Место рождениядеревня Крутцы, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Крутцы, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
02.10.1902 ст.
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Венчаны в Покровском соборе г. Меленки Владимирского уезда
Рождение ребёнка
21.08.1903
Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1907
Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Сабова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
16.03.1918
Дочь: Рянина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Рянин Николай Яковлевич