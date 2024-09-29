Войтович Семён Степанович
Место рождения
Дата рождения07.01.1912
Дата смерти?.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна
Бракосочетание
02.09.1933
Рождение ребёнка
07.01.1936
Сын: Войтович Степан Семёнович
Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1941
Сын: Войтович Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1944
Дочь: Войтович Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна
Смерть
?.10.1987