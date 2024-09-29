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Войтович Семён Степанович

Место рождения

Миклашев, Львівська область

Дата рождения

07.01.1912

Дата смерти

?.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912

Отец: Войтович Степан Иванович

Мать: Войтович Параскева Мартыновна

Миклашев, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна

Бракосочетание
02.09.1933

Жена: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна

Миклашев, Львівська область
Рождение ребёнка
07.01.1936

Сын: Войтович Степан Семёнович

Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна

Миклашев, Львівська область
Рождение ребёнка
19.11.1941

Сын: Войтович Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна

Миклашев, Львівська область
Рождение ребёнка
11.08.1944

Дочь: Войтович Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Войтович (Микицкая) Анна Ивановна

Миклашев, Львівська область
Смерть
?.10.1987
Миклашев, Львівська область

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