Андрианов Никифор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианов Никифор Ильин

Андрианов Никифор Ильин

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Андрианов Илья Андрианов

Мать: Андрианова Ирина Александрова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Между 1793 и 1795

Жена: Андрианова Степанида Иванова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Место жительства
1795
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андрианов Федор Никифоров

Мать ребёнка: Андрианова Степанида Иванова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрианов Агафон Никифоров

Мать ребёнка: Андрианова Степанида Иванова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Смерть
1823
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Юрцово РС 1834 | Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)