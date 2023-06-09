Андрианов Никифор Ильин
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Между 1793 и 1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Место жительства
1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Андрианов Федор Никифоров
Мать ребёнка: Андрианова Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрианов Агафон Никифоров
Мать ребёнка: Андрианова Степанида Иванова
Смерть
1823
Юрцово РС 1834 | Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)