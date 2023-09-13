Нехорошева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Софонович
Рождение ребёнка
16.03.1859
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Софонович
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
30.11.1861
Дочь: Нехорошева Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Софонович
Восприемница: Анна Софоновна Нехорошева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно