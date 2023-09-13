Нехорошева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Софонович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.03.1859

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Софонович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1859
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.11.1861

Дочь: Нехорошева Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Софонович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемница: Анна Софоновна Нехорошева.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Яков Софонович

Смерть
Неизвестно
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