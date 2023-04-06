(Яковлева, 2 мес, отъ кашля) Евфросiнья
Место рождения
Дата рождения14.02.1897
Дата смерти06.05.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897
Отец: Викентьев Яков
Мать: Пелагiа
Крещение
20.02.1897
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Того ж уезда, волости, крестьяне: деревни Рееглово Михаилъ неразборчив. Боравковъ и деревни Казиницы Конана неразборчив, дочь Анна, неразборчив.
Смерть
06.05.1897
Причина смерти: в 2 месяца, отъ кашля
Похороны
Неизвестно