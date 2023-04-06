(Яковлева, 2 мес, отъ кашля) Евфросiнья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева, 2 мес, отъ кашля) Евфросiнья

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Место рождения

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

14.02.1897

Дата смерти

06.05.1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897

Отец: Викентьев Яков

Мать: Пелагiа

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Крещение
20.02.1897
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Того ж уезда, волости, крестьяне: деревни Рееглово Михаилъ неразборчив. Боравковъ и деревни Казиницы Конана неразборчив, дочь Анна, неразборчив.
Смерть
06.05.1897
Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Причина смерти: в 2 месяца, отъ кашля
Похороны
Неизвестно
Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
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