Лебедка Тимофей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1928
Дата смерти22.04.1987
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928
Рождение ребёнка
18.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1959
Дочь: Суханова Лариса Тимофеевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Павловна
Смерть
22.04.1987