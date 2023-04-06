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Лебедка Тимофей Кондратьевич

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Место рождения

Терешковка, Сумська область

Дата рождения

01.02.1928

Дата смерти

22.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928

Отец: Лебедка Кондрат Максимович

Мать: Лебедка Просковья Степановна

Терешковка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
01.04.1959

Дочь: Суханова Лариса Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Павловна

Смерть
22.04.1987
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