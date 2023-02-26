Ежова (Мурыгина) Марфа Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Мурыгина) Марфа Филлиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: Мурыгина Василиса Максимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ежов Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.03.1896

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ежов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.1902

Сын: Ежов Логин Ефимович

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Ежов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.02.1991

Муж: Ежов Ефим Димитриевич

Место жительства
Неизвестно
Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1933
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