Ежова (Мурыгина) Марфа Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Рождение ребёнка
20.03.1896
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ежов Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Рождение ребёнка
16.10.1902
Сын: Ежов Логин Ефимович
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1908
Сын: Ежов Яков Ефимович
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Ежов Ефим Димитриевич
Бракосочетание
18.02.1991
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933