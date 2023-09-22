Алексеева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кольцов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кольцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кольцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кольцов Алех Александрович

Отец ребёнка: Кольцов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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