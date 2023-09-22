Алексеева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кольцов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кольцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кольцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кольцов Алех Александрович
Отец ребёнка: Кольцов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно