Лесли (Рачинская) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесли (Рачинская) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Рачинский Виктор Денисович

Мать: Рачинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Сергей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Петр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Виктор Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
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