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Шадрина Ирина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шадрин Афанасий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно