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Шадрина Ирина Афанасьевна
Шадрина Ирина Афанасьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шадрин Афанасий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Шадрин Афанасий
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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