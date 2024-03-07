Мачульский Фёдор Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1897
Дата смерти29.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1918
Дочь: Мачульская Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Мачульская (Романчук) Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
31.05.1926
Мать ребёнка: Овсянникова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1933
Сын: Мачульский Феликс Фёдорович
Мать ребёнка: Овсянникова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1938
Дочь: Гусельникова (Мачульская) Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Овсянникова Фёкла Ивановна
Смерть
29.09.1938