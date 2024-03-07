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Мачульский Фёдор Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1897

Дата смерти

29.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897

Отец: Мачульский Варфоломей Игнатьевич

Мать: Мачульская (Шершунович) Марфа Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская (Романчук) Мария Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1918

Дочь: Мачульская Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Мачульская (Романчук) Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
31.05.1926

Сын: Овсяников Лев Фёдорович

Мать ребёнка: Овсянникова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1933

Сын: Мачульский Феликс Фёдорович

Мать ребёнка: Овсянникова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1938

Дочь: Гусельникова (Мачульская) Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Овсянникова Фёкла Ивановна

Смерть
29.09.1938

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