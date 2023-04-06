(Шапиро) Елена Хиена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шапиро) Елена Хиена

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Место рождения

Шядува, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

1875

Дата смерти

15.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шапиро Соломон

Мать: не указана

Шядува, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Фридман Моисей

Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Берта

Отец ребёнка: Фридман Моисей

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Луиза

Отец ребёнка: Фридман Моисей

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фридман Моисей

Смерть
15.01.1968
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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