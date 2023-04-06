(Шапиро) Елена Хиена
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти15.01.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шапиро Соломон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1903
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Фридман Моисей
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Берта
Отец ребёнка: Фридман Моисей
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Луиза
Отец ребёнка: Фридман Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фридман Моисей
Смерть
15.01.1968
Похороны
Неизвестно