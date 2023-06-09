Архип Анисимов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиМежду 1861 и 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Анисим Сергеев
Мать: Матрена Симонова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Михаил Архипов
Мать ребёнка: Мать Михаил Архипов
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Смерть
Между 1861 и 1869
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)