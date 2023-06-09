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Архип Анисимов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Между 1861 и 1869

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Анисим Сергеев

Мать: Матрена Симонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Михаил Архипов

Мать ребёнка: Мать Михаил Архипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Смерть
Между 1861 и 1869
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)