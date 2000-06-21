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Салех Нанси Сальман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2000

Отец: не указан

Мать: Салех Ирина Николаевна