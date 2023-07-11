Криницин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.?
Дочь: Балашова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Криницина Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
27.12.?
Дочь: Кузнецова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Криницина Елена Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
г. Кострома