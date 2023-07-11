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Криницин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.?

Дочь: Балашова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Криницина Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
27.12.?

Дочь: Кузнецова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Криницина Елена Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криницина Елена Леонидовна

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
г. Кострома