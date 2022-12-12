Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Никитична

Матрёна Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

24.08.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1848 ст.

Муж: Егор Никитич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.

Сын: Жарин Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Никитич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1854 ст.

Сын: Жорин Артемий Егорович

Отец ребёнка: Егор Никитич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1856 ст.

Сын: Жорин Софроний Егорович

Отец ребёнка: Егор Никитич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.08.1880 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от водянки
Похороны
27.08.1880 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close