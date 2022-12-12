Матрёна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти24.08.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1848 ст.
Муж: Егор Никитич
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.
Отец ребёнка: Егор Никитич
Рождение ребёнка
10.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Егор Никитич
Рождение ребёнка
30.03.1856 ст.
Отец ребёнка: Егор Никитич
Смерть
24.08.1880 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
27.08.1880 ст.