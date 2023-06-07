Федоина Фая (Фаина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоина Фая (Фаина) Ивановна

Федоина Фая (Фаина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорин Иван Ильич

Мать: Федорина Ольга Ивановна