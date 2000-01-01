Herbert (Dalberg-Acton) Mary Anne
Место рожденияHill Street Maryfair London, London
Дата рождения31.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Hill Street Maryfair London, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
1871
Место жительства
1901
Бракосочетание
Около 1902
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
08.05.1906
Отец ребёнка: Herbert Edward Bleiddian
Beauford Gardens, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Trebenkin Llantilio Pertholey, Llantilio Pertholey, Monmouthshire, Wales
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Susan Elizabeth
Отец ребёнка: Herbert Edward Bleiddian
Смерть
Неизвестно