Herbert (Dalberg-Acton) Mary Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herbert (Dalberg-Acton) Mary Anne

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Место рождения

Hill Street Maryfair London, London

Дата рождения

31.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Hill Street Maryfair London, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
1871
Место жительства
1901
Бракосочетание
Около 1902

Муж: Herbert Edward Bleiddian

Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
08.05.1906

Сын: Herbert Richard Edward

Отец ребёнка: Herbert Edward Bleiddian

Beauford Gardens, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Trebenkin Llantilio Pertholey, Llantilio Pertholey, Monmouthshire, Wales
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Susan Elizabeth

Отец ребёнка: Herbert Edward Bleiddian

Смерть
Неизвестно
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