Игнатьев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлинария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно