Игнатьев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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