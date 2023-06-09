Хлыстунов Прокопий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти06.03.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хлыстунов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.1924
Сын: Хлыстунов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хлыстунов Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Хлыстунова Клавдия Прокопьевна
Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна
Фекла Федоровна умерла в Чите у дочери Клавдии
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хлыстунов Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хлыстунова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Хлыстунов Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1944