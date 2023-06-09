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Хлыстунов Прокопий Яковлевич

Место рождения

Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

06.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Хлыстунов Яков Алексеевич

Мать: Хлыстунова Надежда Николаевна

Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Хлыстунов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
19.09.1924

Сын: Хлыстунов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна

Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хлыстунов Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Хлыстунова Клавдия Прокопьевна

Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна

Фекла Федоровна умерла в Чите у дочери Клавдии
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хлыстунов Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна

Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хлыстунова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Хлыстунова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Хлыстунов Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлыстунова Фекла Федоровна

Смерть
06.03.1944
Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область