Семенюк (Кувиш) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Кувиш) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1899 ст.

Муж: Семенюк Мартин Иванович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 17 лет
Рождение ребёнка
10.07.1900 ст.

Сын: Семенюк Василий Мартинович

Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.06.1902 ст.

Дочь: Капитан Анна Мартиновна

Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Дочь: Семенюк Мария Мартиновна

Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.

Дочь: Мисейко Евгения Мартиновна

Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Семенюк Алексей Мартинович

Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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