Семенюк (Кувиш) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 17 лет
Рождение ребёнка
10.07.1900 ст.
Сын: Семенюк Василий Мартинович
Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1902 ст.
Дочь: Капитан Анна Мартиновна
Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.
Дочь: Семенюк Мария Мартиновна
Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.
Дочь: Мисейко Евгения Мартиновна
Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Семенюк Алексей Мартинович
Отец ребёнка: Семенюк Мартин Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно