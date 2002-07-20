Краснояров Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1979
Бракосочетание
20.07.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2002
Сын: Краснояров Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.2010
Дочь: Красноярова Валерия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности