Краснояров Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснояров Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1979

Отец: Краснояров Владимир Нифодьевич

Мать: Красноярова Надежда Кирилловна

Бракосочетание
20.07.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2002

Сын: Краснояров Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.2010

Дочь: Красноярова Валерия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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