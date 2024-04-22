Кириков Митрофан Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириков Роман
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кириков Яков Митрофанович
Мать ребёнка: Кирикова Арина
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Феня Митрофановна
Мать ребёнка: Кирикова Арина
Рождение ребёнка
09.09.1926
Сын: Кириков Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Кирикова Арина
С.Телеши Уваровичского р-на Гомельской обл
Смерть
1975