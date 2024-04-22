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Кириков Митрофан Романович

Место рождения

Телеши, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириков Роман

Мать: не указана

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кириков Яков Митрофанович

Мать ребёнка: Кирикова Арина

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Феня Митрофановна

Мать ребёнка: Кирикова Арина

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.09.1926

Сын: Кириков Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Кирикова Арина

С.Телеши Уваровичского р-на Гомельской обл
Смерть
1975
Телеши, Гомельский район, Гомельская область
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