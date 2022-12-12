Карпина (Рябкова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения29.08.1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1888
Отец: Рябков Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
08.12.1912
Дочь: Носкова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Махалкин Яков Иванович
Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968