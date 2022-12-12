Карпина (Рябкова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпина (Рябкова) Надежда Петровна

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Место рождения

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.08.1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1888

Отец: Рябков Петр Яковлевич

Мать: Рябкова Прасковья Ефимовна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.12.1912

Дочь: Носкова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Махалкин Яков Иванович

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалкин Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпин Александр Петрович

Смерть
1968
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